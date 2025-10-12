منظمة MMK تنتقد تصريحات وزراء الداخلية الهنود المناهضة للمسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـأدانت صحيفة "مانيثانيا ماكال كاتشي" (MMK)، يوم السبت، وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه لتعليقاته الأخيرة حول معدل مواليد المسلمين الهنود، متهمةً إياه بمحاولة إثارة الانقسامات الطائفية قبل انتخابات جمعية بيهار.

وزعم شاه أن زيادة عدد السكان المسلمين في الهند ناجمة عن "تسلل" من بنغلاديش وباكستان.

وفي بيان، قال رئيس "مانيثانيا ماكال كاتشي" وعضو الجمعية التشريعية لولاية تاميل نادو، البروفيسور م.ح. جواهر الله، إن هذا التصريح "تشويه متهور وذو دوافع سياسية للواقع الديموغرافي".

وحذّر من أن مثل هذا الخطاب الصادر عن أعلى سلطة قانونية ونظامية في البلاد قد يُعرّض الانسجام الاجتماعي للخطر ويُقوّض المبدأ الدستوري للمساواة بين المواطنين.

استشهد جواهر الله ببيانات التعداد السكاني ودراسات مركز بيو للأبحاث والمسح الوطني لصحة الأسرة (NFHS-5)، وقال إن معدل الخصوبة لدى المسلمين في الهند يشهد انخفاضًا مطردًا منذ أكثر من عقدين، بوتيرة أسرع من معظم المجتمعات الأخرى.

وأضاف أن النمو السكاني للمجتمع قد استقر بالتوازي مع الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، مثل التعليم والتحضر وتمكين المرأة.