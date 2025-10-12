الناشطة النيجيرية: الشيخ زكزكي مصدر إلهام للمقاومة والمرونة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شاركت الناشطة النيجيرية بلقيس كبير سعيد تجربتها الشخصية ورؤاها القرآنية في منتدى جامعة الإمام الرضا للتعافي من الصدمات.

تحدثت بلقيس كبير سعيد، عضو حركة المقاومة الإسلامية في نيجيريا، في منتدى "النمو بعد الصدمة" الذي نظمه مركز علم النفس والإرشاد في حرم جامعة الإمام الرضا للبنات.

استضاف الحدث شخصيات بارزة في أدب المقاومة، من بينهم فاطمة دوستكمي والسيدة أعظم حسيني، مؤلفة كتاب "دا" الأكثر مبيعًا.

استكشفت سعيد الآراء السياسية والاجتماعية للشيخ الزكزكي، مؤسس الحركة، الذي تستمد تعاليمه جذورها من القرآن الكريم، وتؤكد على الوعي الذاتي وحقوق الإنسان.

وأوضحت قائلةً: "بدأت الحركة خلال سنوات دراسة الزكزكي، وركزت على تثقيف المسلمين بحقوقهم الاجتماعية والسياسية والثقافية".

وُلدت سعيد في عائلة شيعية متدينة، ووصفت كيف شكّلت نشأتها التزامها بالنضال المدني. وأشارت إلى أن "الحكومة النيجيرية ردّت على الحركة بقمع شديد، بما في ذلك سجن الزكزكي لمدة تسع سنوات".