مقتل جندي للكيان الاحتلال متأثراً بإصابته في معارك مع المقاومة جنوب غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لقي جندي للكيان الاحتلال الصهيوني مصرعه، متأثرا بإصابته قبل عدة أيام خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال.

وذكر الجيش في بيان مساء أمس السبت، أن الرقيب أول احتياط شموئيل غد رحاميم (31 عاما) من مستوطنة “جفعات زئيف” في القدس المحتلة، لقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل عدة أيام إثر انفجار قنبلة يدوية في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن “رحاميم” كان يخدم مقاتلا في اللواء الجنوبي للجيش.

وكانت وزارة جيش الاحتلال قد أعلنت الاثنين الماضي مقتل 1152 ضابطا وجنديا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويقول مراقبون إن خسائر جيش الاحتلال أعلى من ذلك، حيث يرفض رقابة إعلامية صارمة على نشر خسائره البشرية والمادية جراء الحروب التي افتعلتها الكيان الصهيوني بالمنطقة، لا سيما في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن معطيات وزارة الجيش تشمل 1035 جنديا، و100 شرطيا، و9 عناصر من “الشاباك”، و8 حراس في إدارة سجون الاحتلال.

.........

انتهى/ 278

