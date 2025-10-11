17 شهيدًا و71 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 5 إصابات جراء استهداف منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,182 إصابة.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 13,598 شهيدًا و 57,849 إصابة.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 67,211 شهيدًا و 169,961 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

