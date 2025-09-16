 59 شهيدًا و386 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 112 إصابة وصلت إلى المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات؛ ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,497 شهيدًا وأكثر من 18,294 إصابة.

وأشارت إلى تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ، ليرتفع العدد الى 428 منهم 146 طفل هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 150 حالة وفاة من بينهم 31 طفلا.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت: 12,413 شهيدًا و53,271 إصابة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,964 شهيدًا و 165,312 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

.......

انتهى/ 278