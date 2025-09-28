79 شهيدًا و379 جريحا بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 6 شهداء و66 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,566 شهيدًا وأكثر من 18,769 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 13,137 شهيدًا و 56,121 إصابة.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,005 شهيدًا و168,162 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

.........

انتهى/ 278