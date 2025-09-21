75 شهيدًا و304 إصابات جراء عدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 75 شهيدًا (منهم 4 شهداء انتشال)، و304 إصابات جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الصهيوني على القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في بيانها اليوم: إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 5 شهداء و 24 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,473 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت: 12,724 شهيدًا و 54,534 إصابة.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 65,283 شهيدًا و 166,575 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

