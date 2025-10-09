السيد الحوثي: عدوان الكيان الصهيوني لعامين هو الأكثر دموية وإجرامًا وطغيانًا في هذا العصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار السيد الحوثي في خطاب له اليوم الخميس حول آخر التطورات والمستجدات في قطاع غزة والمنطقة إلى أن العدو الصهيوني وبشراكة أمريكية قتل وجرح ما نسبته 11% من أهالي غزة، لافتًا إلى أن العدو الصهيوني ومنذ عامين يمارس الإبادة الجماعية ضد سكان غزة بأفْتك وسائل القتل من القنابل الأمريكية المدمرة والحارقة وغيرها لاستهداف المدنيين بشكل عام.

وقدّم السيد الحوثي عرضًا موجزًا للجرائم الصهيونية التي طالت كل شيء في قطاع غزة، ولم يسلم منها أحد، مؤکّدًا أن العدو الصهيوني استهدف الأطفال والنساء بالقتل المتعمد والاستهداف للمدنيين بشكل عام بكل وسائل القتل والإبادة، كما استهدف العدو الصهيوني المدنيين في غزة بالتجويع الشامل الذي وصل إلى درجة أن يكون حليب الأطفال على رأس قائمة الممنوعات.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني استهدف الشعب الفلسطيني في غزة بالتعطيش، وهو مسار إجرامي في غاية الوحشية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وأن العدو الصهيوني دمر آبار المياه ودمر شبكة الصرف الصحي، وبات الحصول على الماء بشق الأنفس، منوّهًا إلى أن العدو الصهيوني استهدف من كانوا يجلبون الماء لأسرهم وحتى الأطفال منهم استُهدفوا بالقتل، وتحولت مسألة الحصول على شربة الماء في غزة إلى مسألة معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

وأضاف أن العدو الصهيوني قام بمنع الدواء وتدمير المستشفيات وقتل الكادر الطبي وجعل من أبرز أهداف عدوانه الاستهداف للمستشفيات، كما قام العدو الصهيوني بعمليات عسكرية مرکّزة على المستشفيات وارتكب فيها أبشع الجرائم بما فيها استهداف الأطفال الرضع والخُدّج، إضافة إلى استهداف كل مقومات المجال الطبي بهدف إبادة الشعب الفلسطيني وحرمانه من أي رعاية طبية.

وبين أن العدو الصهيوني مارس التدمير الشامل لقطاع غزة في شماله وفي وسطه وفي جنوبه، كما سعى العدو الصهيوني لإنهاء أحياء كاملة ومربعات سكنية كبيرة، واستخدم لذلك الغارات والأحزمة النارية والعربات المفخخة وكل الوسائل، وكذلك جلب العدو الصهيوني مقاوليه من الصهاينة ليكونوا عاملين في تدمير أحياء كاملة.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني استخدم التهجير القسري منذ اليوم الأول لعدوانه، كما منع لعامين أي حالة استقرار للشعب الفلسطيني ودفعهم للنزوح من منطقة إلى أخرى ومن مربع إلى آخر دون أي استقرار، مؤکّدًا أن العدو الصهيوني وبشراكة أمريكية قتل وجرح ما نسبته 11% من أهالي غزة في نطاق جغرافي محدود وهي أعلى نسبة في هذا العصر.

ونوّه السيد الحوثي إلى أن العدو الصهيوني استهدف المساجد في غزة، أكثر من 1000 مسجد، وكذا المدارس بنسبة 95% وأوقف عملية التعليم، كما استهدف العدو الصهيوني حتى المقابر، أكثر من 40 مقبرة وسرق أكثر من 2000 جثمان، واستهدف العدو الصهيوني الإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني والدفاع المدني، كما استهدف الجميع في غزة بكل وحشية وإجرام لا مثيل له.

وأوضح السيد الحوثي أن مشاهد كل أصناف الجرائم للعدو في غزة كانت شاهدًا على بشاعة إجرام العدو كإرسال الكلاب على المسنين والمرضى، وأن العدو الصهيوني مارس التعذيب ضد المختطفين والأسرى وأدى في كثير من الحالات إلى الاستشهاد، معتبرًا أن الجرائم والاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبها العدو الصهيوني هي جرائم بالإجماع البشري وبالاعتبارات الشرعية والقانونية.

