الحوثي يوجه رسالة للمشاركين في قمة الدوحة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وجّه عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي رسالةً إلى زعماء الدول العربية والإسلامية المجتمعين اليوم الإثنين في قمة الدوحة، التي تأتي على أعقاب العدوان الصهيوني الغادر الذي حاول اغتيال وفد حركة حماس في العاصمة القطرية.

وفي تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، قال الحوثي: "رسالتي للقمة التي ستعقد غداً (الاثنين) بدولة قطر، الدوحة، أن أقوى موقف يتمثل بالتأكيد على شرعية جهاد المحتل ودعم مقاومته، وإعلان قرار أن (إسرائيل) كيان إرهابي".

وأضاف أن "هذا كفيل بإعادة الردع وإيقاف العربدة والاستباحة".

وأكد أن الخروج بهذه التوصيفات ومواكبتها عملياً "هو النصرة الحقيقية ضد إبادة غزة وجرائم الأعداء في المنطقة".

ومن المقرر أن يجتمع قادة الدول العربية والإسلامية اليوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، للوقوف عند آثار القصف الصهيوني على وفد حركة حماس.

.........

انتهى/ 278