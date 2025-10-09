العتبة العلوية تطلق دورة حفظ القرآن الكريم وتعليم القراءة الصحيحة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ افتتحت دار القرآن الكريم النسوي التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلويّة المقدّسة أعمال دورة الكوثر الحضورية الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتعليم القراءة الصحيحة، بمشاركة واسعة من الطالبات، وفي أجواء إيمانية تعبق بنفحات الوحي وروح القرآن الكريم.

رسالة قرآنية للمرأة المؤمنة

أكدت الأستاذة دلال الطباطبائي، مسؤولة دار القرآن الكريم النسوي أنّ رسالة الدار تتمثل في "الرجوع إلى المرأة التي يريدها الإسلام"، وجعل القرآن الكريم "روحاً مؤنسة للطالبات، تنير حياتهن بالهداية والمعرفة"، مشيرة إلى أن هذه الدورات تأتي في سياق تأصيل العلاقة بين المرأة والقرآن الكريم، وتعزيز الوعي القرآني في المجتمع النسوي.

تفاصيل الدورة وفروعها

من جانبها، أوضحت الأستاذة زمن الإبراهيمي، مسؤولة التعليم القرآني في الدار، أن دورة الكوثر الحضورية الثالثة تتضمّن فرعين رئيسين: أولهما فرع القراءة الصحيحة، يمتدّ لمدّة عام كامل، يخصَّص نصفه لتعليم القراءة الصحيحة، والنصف الآخر لتعليم أحكام التجويد.

وثانيهما فرع الحفظ، يستمرّ لعامين، يشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً، مع دروس في التدبر وعلوم القرآن، وفق خطة مدروسة أعدتها الدار.

وبيّنت الإبراهيمي أنَّ الدورة استقبلت سبعين طالبة جديدة إلى جانب الطالبات المستمرات من الدورة السابقة، بعد إجراء اختبارات قبول دقيقة اعتمدت معايير خاصة تراعي المستوى العمري والقدرات القرآنية.

أجواء مشجعة وامتيازات تنظيمية

تقام الدورة حضوريًا يوميًا من الأحد إلى الخميس ضمن الدوام الصباحي، وتوفر الدار وسائل نقل خاصة للطالبات، إلى جانب أجواء تعليمية محفزة تشجع على الحفظ والمواصلة، بما يهيئ بيئة مثالية لتخريج حافظات قارئات متقنات لكتاب الله عز وجل.

..................

انتهى / 232