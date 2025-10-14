تخريج كوكبة من طلبة الدورات القرآنية في المقامات و بناء التلاوة في العتبة العلوية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقامت شعبة دار القرآن الكريم في العتبة العلويّة المقدّسة ، وحدة التعليم القرآني، حفلا لتخريج طلبة ثلاث دورات قرآنية متخصصة، شملت: دورة المقامات الأساسية بالطريقة المصرية، والدورة الاحترافية في بناء التلاوة، ودورة برير بن خضير في أحكام التلاوة.

وقال مسؤول شعبة دار القرآن الكريم الخادم علاء محسن: "شهد الحفل تخرج أكثر من 35 طالبا بعد مسيرة علمية امتدت لأشهر طويلة، إذ استمرّت بعض الدورات لأكثر من شهرين، بينما تجاوزت الدورة الاحترافية في بناء التلاوة عامين كاملين من الدراسة والتدريب".

وأضاف: "تضمّنت المناهج تعليم المقامات المصرية الأساسية، وقواعد بناء التلاوة، وأحكام التلاوة بالمستوى التمهيدي، بهدف إعداد قراء متقنين يجمعون بين الأداء النغمي الصحيح والفهم الدقيق لأحكام التجويد".

إلى ذلك أوضح أحد مشرفي الدورات القارئ الخادم حيدر الميالي أنَّ هذه البرامج تأتي ضمن خطة متكاملة لإعداد القارئ على مراحل متعدّدة تبدأ من المرحلة التمهيدية في الأحكام، مرورًا بالمقامات الأساسية وروابط المقامات وأجناسها، وصولًا إلى الدورات الاحترافية في الوقف والابتداء وتصوير الآيات".

وبيّن أنَّ خرّيجي المراحل المتقدّمة يمنحون فرصة المشاركة في دورة إعداد الأساتذة التي تُعدُّ من أندر الدورات القرآنية في العراق، نظرًا لشمولها على تدريب معمَّق في الصوت والنغم والمقامات وتعبير الآيات.

بدورهم عبّر عدد من الطلبة الخريجين عن سعادتهم بالتكريم الذي أقامته العتبة المقدسة، مؤكدين أنّ هذه التجربة أسهمت في تطوير أدائهم الصوتي والنغمي في التلاوة، وفتحت أمامهم آفاقا جديدة للتخصص في علوم القرآن الكريم.

وشهِدَ الحفل تكريم المراتب الثلاث الأولى من الطلبة المتميزين في دورة إعداد الأساتذة وبناء التلاوة، حيث نال القارئ علي قيصر كريم المرتبة الثانية ضمن نخبة المتخرجين.

واختُتم الحفل بالدعاء إلى الله تعالى أنَّ يوفق القائمين على هذه الدورات لتخريج المزيد من القراء الأكفاء الذين يجسدون الرسالة القرآنية تحت رعاية العتبة العلويّة المقدّسة في رحاب المولى أمير المؤمنين (عليه السلام).

