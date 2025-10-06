قصف على غزة و"رايتس ووتش" تعتبر خطة ترامب منقوصة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 7 فلسطينيين استُشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن مصابين بينهم أطفال سقطوا في قصف إسرائيلي على محيط مدرسة الروم بحي تل الهوى في مدينة غزة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى المعمداني أن فلسطينيَيْن اثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن المناطق الجنوبية الغربية من المدينة تتعرض لقصف جوي ومدفعي عنيف منذ صباح اليوم.

وكانت مستشفيات غزة قالت إن 19 شخصا استشهدوا -أمس الأحد- بنيران الاحتلال الإسرائيلي، 13 منهم في مدينة غزة وحدها.

شهداء ومفقودون

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء والمفقودين في القطاع تجاوز 76 ألفا و639 منذ بدء الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن عدد المفقودين وصل إلى 9 آلاف و500.

وأضاف البيان أنه "منذ فجر السبت وحتى نهاية الأحد، نفّذ الاحتلال أكثر من 131 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع، وارتكب مجازر واضحة".

وتابع أن تلك الغارات أسفرت عن "استشهاد 94 شهيدا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 61 شهيدا في مدينة غزة وحدها".

كما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في القطاع بلغت 90%، وأن الاحتلال سيطر على أكثر من 80% من مساحة غزة بالاجتياح والنار والتهجير، بعدما ألقى عليها أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال قصف 38 مستشفى أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة، كما تعرض للقصف 95% من مدارس قطاع غزة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة إثر إطلاق قذيفة هاون على جنود إسرائيليين في مدينة غزة أمس.

وأضاف في بيان أنه في حادث آخر رصدت قوات الجيش الإسرائيلي خلية أطلقت صاروخا مضادا للدبابات على آليات هندسية تابعة للفرقة 98، دون وقوع إصابات.

التجويع كسلاح حرب

من جهة أخرى، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنّ خطة الرئيس ترامب بشأن غزة لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ إسرائيل تسببت في مجاعة باستخدامها التجويع كسلاح حرب وهجرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة، مطالبة الدول بالتحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة.

في سياق مواز، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة، لكنّ الوضع العملياتي تغير والقيادة السياسية تُحول الإنجازات إلى مكاسب سياسية.

وأكد زامير خلال جولة في محور نتساريم غربي مدينة غزة، أنه إذا لم ينجح الجهد السياسي، فإن الجيش سيعود للقتال.

كما أشار زامير إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن الجيش سيحتفظ بمناطق سيطرة أمامية تتيح له مرونة عملياتية.