المقاومة الفلسطينية: رد حماس يعكس موقفا وطنيا مسؤولا يعبر عن إجماع الفصائل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة، وكذلك بالوساطة المصرية والقطرية، والجهود التركية التي ساهمت بشكل كبير في بذل جهود استثنائية من أجل تبني موقف عربي وإسلامي موحد يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعجل بوقف العدوان الإسرائيلي.

ودعت الفصائل جميع الأطراف إلى استكمال الخطوات والإجراءات اللازمة، مؤكدة على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بواجباتها والتزاماتها بدءاً من هذه اللحظة، لا سيما عقد لقاء وطني عاجل لبحث آليات تنفيذ تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى مناقشة كافة القضايا الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الشعب الفلسطيني.

وشددت الفصائل على أن الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات جساماً وصمد أمام آلة الإجرام الإسرائيلية، يستحق أن يُتوّج صموده بمخرجات تحقق طموحاته الوطنية في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وليس بتصفية قضيته أو سلب حقوقه.

وفي ختام التصريح، اعتبرت الفصائل الموقف البناء والمسؤول لحركة حماس نيابة عن القوى والفصائل الفلسطينية بمثابة صرخة في وجه العالم أجمع، تؤكد أن الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن لشعب فلسطين الحق في حياة كريمة بلا قتل أو دمار أو تهجير أو استيطان.

