الدويري: لهذه الأسباب يغلق جيش الاحتلال شارع الرشيد بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إغلاق شارع الرشيد -اليوم الأربعاء- من الجهة الجنوبية لقطاع غزة ابتداء من الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، موضحا أن الانتقال جنوبا سيكون متاحا لمن لم يتمكنوا من إخلاء مدينة غزة في وقت سابق.

وأوضح اللواء الدويري في تحليل للمشهد العسكري بغزة، أن جيش الاحتلال طالب سابقا سكان مدينة غزة بالخروج من شارع الرشيد -وهو طريق ساحلي يربط بين شمال وجنوب قطاع غزة- زاعما أنه آمن، ثم فتح لمدة 48 ساعة طريق آخر وهو شارع صلاح الدين، لكنه أعاد إغلاقه.

وقال إن جيش الاحتلال ومن خلال إغلاق شارع الرشيد يحاول إلقاء القبض على أي شخص يكون متهما بأنه من حماس أو يرتبط بها أو أنه سبق وقدم مساعدة لها، معتمدا في ذلك على برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه منذ بداية الحرب على غزة.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة، وفقا لما تقتضيه خطة " عربات جدعون 2″.

ولا يستبعد أن تكون الخطوة الإسرائيلية مرتبطة بالخطة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، حيث يقول اللواء الدويري إن جوهر هذه الخطة هو القضاء على روح وعلى جوهر المقاومة الفلسطينية.

وأصدر البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة ونزع سلاح حركة حماس، كما تنص على أن تدار غزة مؤقتا عبر لجنة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة تحت إشراف هيئة انتقالية دولية تسمى "مجلس السلام" يترأسها ترامب.