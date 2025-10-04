العتبة الحسينية تنظّم الجولة التبليغية الخامسة للمواهب القرآنية ويبدأ بمدينة قم المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّم مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة الجولة التبليغية الخامسة بمشاركة طلبة المشروع الوطني لرعاية المواهب القرآنية ولتنطلق من مدينة قم المقدسة عبر برامج وفعاليات متنوعة.

وقال المشرف على مشروع المواهب القرآنية الأستاذ محمد باقر المنصوري: "إن الجولة تأتي في إطار مواصلة العتبة الحسينية المقدسة رعايتها للمواهب القرآنية الناشئة وتوفير الأجواء المناسبة لصقل قدراتهم"، مضيفاً أن: "الهدف من هذه الجولات هو إبراز الطاقات القرآنية الشابة وتشجيعها على الحضور المميز في المحافل والمسابقات الدولية".

ونقل مراسل المركز أن: "الوفد استهل جولتهم من مدينة قم المقدسة وحضر المحفل القرآني المقام في مقام السيدة المعصومة (عليها السلام) بمشاركة جمع من الحفّاظ والقرّاء ضمن الوفد الذين قدموا فقرات قرآنية وتواشيح دينية، أبرزها فقرة أسئلة الحفظ وقراءة الموشحات التي نالت إعجاب الحاضرين، و وصفت بأنها من الفقرات المتميزة ضمن البرنامج".

هذا وخلال تواجده في المقام المبارك، التقى وفد المركز مع معاون التولية الشرعية السيد مشرف، حيث جرى إهداء نسخة من مصحف العتبة الحسينية المقدسة الذي يتضمن محتوى تفسيرياً مضافاً إلى ميزة رمز الاستجابة السريع (QR).

وقد ثمّن السيد مشرف جهود العتبة الحسينية المقدسة في تقديم نتاجات قرآنية متميزة تخدم شيعة أهل البيت (عليهم السلام) والمسلمين كافة، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في تطوير الطاقات والقابليات وجعلها متاحة من أجل إشاعة روح الثقافة القرآنية.

