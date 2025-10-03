بزشكيان يشدد على ان أساس أزمات العالم هو غياب الوحدة بين المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي تهديد خارجي ضد إيران لن ينجح ما دام الشعب متماسكاً وموحّداً، مشدداً على أن الاعتماد على الله وإرادة الشعب هو السبيل لمواجهة الضغوط والعقوبات.

وخلال لقائه نخبة من المثقفين والناشطين السياسيين والاجتماعيين في محافظة هرمزكان، شدد الرئيس الإيراني على أن أصل أزمات العالم الإسلامي ينبع من غياب الوحدة بين المسلمين، قائلاً: "إذا تحققت الوحدة والانسجام، فلن يتمكن الأعداء من السيطرة على الأمة الإسلامية".

وأشار بزشكيان إلى خطبة للإمام علي (ع) في نهج البلاغة متسائلاً: "إذا كان الله واحداً والكتاب واحداً والنبي واحداً، فمن أين يأتي كل هذا الاختلاف؟"، منتقداً في الوقت نفسه صمت بعض الحكومات الإسلامية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إن ردّها يقتصر على بيانات الإدانة، فيما يذهب البعض إلى حدّ التطبيع مع الكيان الغاصب.

وأضاف الرئيس الإيراني: "الأعداء ينهبون ثرواتنا من النفط والغاز والمعادن، ثم يبيعوننا السلاح لنقاتل بعضنا، بل إن مفاتيح تشغيل هذه الأسلحة تبقى بأيديهم".

واستشهد بعدد من الآيات القرآنية التي تؤكد على وحدة الرسالات السماوية والتمسك بالإسلام كطريق للخلاص، مبيّناً أن النبي محمد (ص) لم يميز بين غني وفقير أو عربي وأعجمي، وكان يجلس بين الناس دون تمايز.

كما أشار إلى خطبة النبي في فتح مكة التي قال فيها: "المسلم أخو المسلم وهم يد واحدة على من سواهم"، معتبراً أن جوهر الحل في العودة إلى هذه القاعدة: وحدة الصف في مواجهة الأعداء.

وانتقد بزشكيان الواقع الحالي في المنطقة، وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني، بقلة عدد سكانه، يرتكب جرائم قتل النساء والأطفال تحت أنظار مئات الملايين من المسلمين، فيما يقتصر رد فعل بعض الحكومات في أحسن الأحوال على مجرد الإدانة، بل إن البعض منهم يجلس سرًا ويتبادل الود مع نفس هؤلاء المجرمين."

وأضاف، "لو كان المسلمون متحدين، لما وقعت مثل هذه الفظائع. العدو يأخذ نفطنا وغازنا ومعادننا، وفي المقابل يمنحنا السلاح والطائرات لكي نتقاتل بها، ومفتاح استخدام تلك الطائرات في يده؛ إذا سمح، تطير، وإذا لم يسمح، تُجمد على الأرض.

وفي ما يخص التهديدات والعقوبات، أوضح الرئيس الإيراني أن الذين يخشون الحصار الاقتصادي لا يؤمنون بأن الطريق يمكن أن يُستكمل بالاعتماد على الله والشعب، داعياً إلى الثقة بالقدرات الذاتية. واستشهد بأبيات للشاعر والفيلسوف محمد إقبال لاهوري التي تحضّ على الإيمان بالذات والاعتماد على الإرادة في مواجهة الصعاب.

واختتم بزشكيان تصريحاته بالتأكيد على أن العدو الرئيسي هو الكيان الصهيوني، مشددًا على ضرورة حل المشاكل مع جميع الدول الإسلامية، من أفغانستان وباكستان إلى عُمان والإمارات وقطر والكويت والسعودية والعراق وتركيا، عبر الحوار لا بالخلاف والحرب.

