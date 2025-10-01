العميد أسدي: مدى صواريخنا سيزداد الى اي نقطة لازمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اكد نائب شؤون التفتيش لقائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي العميد اسدي بان مدى صواريخ إيران سيزداد الى اي نقطة تستلزم، وذلك ردا على المزاعم الأوروبية بشأن الحد من القدرات الصاروخية الايرانية.

وقال العميد أسدي، في تصريح، "الحمد لله، بالموارد المتاحة لدينا، نحن على أهبة الاستعداد بنسبة 100%. مع ذلك، لسنا نحن المبادرين للحرب ، ولكن إذا حاول أحد العدوان على بلدنا، فسنرد عليه بحزم. بفضل الله، أثبتنا خلال هذه السنوات الـ 46 أننا على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد بنسبة 100%".

وأشار إلى مزاعم بعض الدول الأوروبية حول ضرورة الحد من مدى صواريخ إيران، قال: "لا يسعني إلا أن أقول فليخسأوا لإطلاقهم مثل هذه المزاعم".

وأضاف: أن التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخي للجمهورية الإسلامية لعبت دورا حاسما في مواجهة الأعداء.

وصرح العميد أسدي: "إذا رأيتم أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود لأكثر من 12 يوما، فذلك بفضل قوة ومدى صواريخنا، ومداها سيصل إلى أي مكان تريده".

