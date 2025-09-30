تقرير مصور / الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة يستقبل قائم مقام العتبة الرضويّة المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـاستقبل الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة الخادم السيد عيسى الخرسان ، قائم مقام العتبة الرضويّة المقدّسة الأستاذ مصطفى فيضي يرافقه مدير معاونيّة العلاقات الخارجية، ومسؤول الحرم الرضويّ المطهّر ، وبحضور نائب الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة وأعضاء مجلس الإدارة .ورحّب السيد الخرسان بالوفد الضيف ، وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين العتبتَينِ المقدستَينِ بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدَّمة للزائرين الكرام .وتبادل الجانبان في ختام اللقاء الهدايا المباركة من الحرمين المطهّرين .

