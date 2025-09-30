وفد من موكب «أهل الكفل» العراقي يضم 600 شخصا يزور حرم الامام الرضا(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مع اقتراب أیام شهادة السيدة المعصومة(س)، استضافت مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في الحرم الرضوي الشریف، وفدا مكو من 600 شخص من موكب «أهل الكفل» من العراق.

وفقد قام الزوار العراقيون، بحماس كبير وفي أجواء روحانية، أثناء حضورهم في صحن الغدير داخل الحرم الرضوي، بتكريم ذكرى ومكانة سيدة الكرامة(س) وتذكروا غربتها ومظلومیتها بالدموع والدعاء.

وفي هذه المراسم، أشار الشيخ أشرف المهاجر، إلى أبعاد شخصية السيدة المعصومة (س) وقال: لقد كانت هذه السيدة الكريمة مثالاً للإيمان والعفة والولایة، حيث أضاءت بهجرتها الإلهية طريق محبي أهل البيت (ع).

وأضاف: هناك روايات متعددة في فضائل السيدة فاطمة المعصومة (س)، ومن أبرزها رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا (ع) في ثواب زيارة حرم السيدة المعصومة (س) حيث قال: من زارها عارفاً بحقها فله الجنة.

الجدير بالذكر: أن هذه المراسم الروحانية اختتمت بذكر المصاب الجلل ورثاء السيدة المعصومة (س).

