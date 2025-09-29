حزب جزائري يتبرأ من حضور نائبه جلسة أممية بمشاركة إسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال حزب"حركة مجتمع السلم" في بيان: "تابعت حركة مجتمع السلم حادثة مشاركة النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي في الجلسة الموازية التي نظمت على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك من 23 إلى 29 سبتمبر 2025، بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث شارك بصفته مقررا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط مكلفا بالذكاء الاصطناعي كمتحدث رئيسي في هذه الجلسة ذات البعد الدولي".

وأضاف: "في هذا السياق، تعتبر الحركة أن حضور هذا الاجتماع بمشاركة ممثل الكيان الصهيوني يعد متنافيا مع المواقف الثابتة للدولة الجزائرية والحركة تجاه القضية المركزية، وهو عمل وسلوك مرفوض من أي كان، مهما كانت أسبابه أو مبرراته أو خلفياته أو أشكاله".

كما أكدت الحركة أنها "ترفض بشكل قاطع هذا الحضور الذي يمثل خطأ شخصيا معزولا لا يمثل الحركة، وتذكر أن النائب سبق أن استقال من مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط للأسباب ذاتها، وذلك بعد تشاوره مع قيادة الحركة ومع رئيس المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 25 أبريل 2025".

وشددت الحركة على أنها تتابع كافة الإجراءات المرتبطة بهذا الحادث، بعد تقديم التوضيحات الكاملة من طرف النائب المعني، إلى الرأي العام الوطني.