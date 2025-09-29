تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس بارز للموساد متخصص في قواعد البيانات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُعدم صباح اليوم الاثنين بهمن جوبي أصل، نجل حسن، الذي أقام تعاوناً واسعاً وواعياً مع جهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني في مجال قواعد البيانات.

خلفية ومجال عمل الجاسوس

كان جوبي أصل من المتخصصين في مجال قواعد البيانات (Database)، وبسبب عمله في إحدى الشركات المعرفية تمكن من الدخول إلى مشاريع حساسة واتصالات استراتيجية داخل البلاد.

وبحكم تخصصه كان حاضراً في جميع مشاريع الشركة كمدير، ما منحه صلاحيات واسعة للوصول إلى قواعد البيانات الحيوية والسيادية للجمهورية الإسلامية.

كيفية ارتباطه بالموساد

بعد حصوله على شهادة تخصصية في مجال قواعد البيانات، جرى استقطابه أثناء مشاركته في دورة تدريبية بدولة من دول الخليج الفارسي من قِبل عناصر تابعة للموساد.

وفيما بعد تواصل معه ضابط في الموساد عبر شركة وهمية تُدعى ESMI، وأجرى معه مقابلة هاتفية دعا خلالها للتعاون في مشاريع قواعد بيانات.

وطُلب منه لاحقاً السفر إلى أرمينيا بحجة التفاوض، لكن الوجهة تغيّرت إلى الهند، حيث طُلب منه إحضار حاسوبه المحمول المستخدم في المشاريع. ووفق اعترافاته، فقد اصطحب ذلك الجهاز في سفره إلى الهند.

هناك، قام مدير الشركة الوهمية (ضابط الموساد) باستجوابه أمنياً وتقييم مستوى وصوله وخبراته، مع تغطية نفقات السفر ودفع مكافأة مالية، إضافة إلى تكليفه بحضور دورات تدريبية تقنية. ثم دُعي إلى إيرلندا حيث مكث 45 يوماً تلقى خلالها تدريبات متخصصة، وتعرّف على عنصر جديد يتحدث الفارسية، وخضع خلال لقاءات متكررة لتفريغ معلومات حول المشاريع الحساسة الجارية وآليات عمل مراكز قواعد البيانات في إيران.

احتياجات الموساد ومهامه

بحسب اعترافاته، كان الموساد يطالبه بالآتي: إيجاد منفذ إلى أنظمة مراكز البيانات (Data Centers) التابعة لمؤسسات مختلفة. التواصل مع شركات مختصة بالمعدات الإلكترونية وقواعد البيانات. جمع معلومات عن المشاريع الحساسة والبنى التحتية. الارتباط بأشخاص بارزين وذوي خبرة في مجال قواعد البيانات و"أوراكل".

الهدف الأساسي للموساد من تجنيده كان الحصول على قواعد بيانات المؤسسات السيادية واختراق مراكز البيانات في إيران، إلى جانب أهداف ثانوية مثل متابعة مسارات استيراد المعدات الإلكترونية. كما طُلب منه التوسط في شراء معدات عبر شركات وسيطة، حيث درج الموساد على تزويد الشركات بأجهزة تالفة أو ملوثة تُزرع في البنى التحتية لإحداث تخريب، كما حصل في بعض العمليات التخريبية ضد البرنامج النووي الإيراني.

تدريبات تلقاها من الموساد

استخدام أنظمة "ويندوز الأحمر" (Red Windows)، والبطاقات الإلكترونية MicroSD والذاكرات المحمولة.

التعامل مع ملفات مشفرة لإرسال المعلومات عبر أنظمة آمنة.

آليات إرسال الرسائل لجهاز العدو عبر بيئات عامة.

مقابل ذلك، تلقى مبالغ مالية شملت تكاليف السفر والإقامة، ودورات تدريبية في اللغة والتخصصات التقنية، إضافة إلى مكافآت لقاء تعاونه.

موقعه لدى الموساد

تشير وثائق الملف إلى أن ضباط الموساد وثقوا به إلى درجة أنه استُخدم كمُقيِّم فني لمراجعة عملاء آخرين. كما التقى خلال أحد أسفاره بأحد قادة الموساد الذي أعرب عن رضاه عن أدائه، وسُلِّم له أحدث نسخة من "ويندوز الأحمر"، وهي من الأدوات الخاصة بعناصر الموساد رفيعي المستوى.

اعترافات وتحقيقات

بحسب التحقيقات، التقى جوبي أصل بضباط الموساد خلال 9 سفرات خارجية إلى الإمارات، أرمينيا، الهند، تايلند، فيتنام، إيرلندا وبلغاريا، حيث جرت 63 مقابلة مباشرة و95 تواصلاً غير مباشر. كما تلقى أجهزة تجسس وأنظمة اتصال آمنة ومبالغ مالية محددة، ما يثبت تعاونه الواعي مع جهاز الاستخبارات الصهيوني.

مسار قضائي وحكم نهائي

بعد اعتقاله واستكمال التحقيقات، صدر بحقه قرار اتهام بالتجسس لصالح جهاز أجنبي ضد الجمهورية الإسلامية، مقابل تلقي مبالغ مالية وتقديم معلومات أمنية حساسة.

وعقب جلسات محكمة حضرها محاميه، صدر الحكم بإعدامه بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التعاون الاستخباري مع جهاز الكيان الصهيوني".

وبعد الاستئناف، أحيل الملف إلى المحكمة العليا التي رفضت الطعن وأيدت الحكم. وقد نُفذ الحكم صباح اليوم بعد التصديق النهائي.

........

انتهى/ 278