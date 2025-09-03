حركة جنود الاحتياط الإسرائيلية في احتجاج: "لا تعرفون كيف تنتصرون؟ إذن اذهبوا إلى بيوتكم"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في مقابلة له مع عنات دافيدوف في إذاعة 103fm، قال بن حمو عن التحضيرات لـ"عملية عربات جدعون ب": "نحن نستعد لوجستيا، ونُجهز أنفسنا للعودة إلى القطاع"، مردفا: "هل كان هناك صعوبة في المنزل؟ بالتأكيد، هل كان هناك شك أو تساؤل؟ لا. ما حدث في 7 أكتوبر لا يفارقني وأنا متأكد من أنه لا يفارق أيا منا، وأضع الأسرى دائما نصب عيني".

وفي إشارة إلى خطة بيسموت لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، قال: "يبدو لي غريبا أن أقول ذلك، ولكن يجب أن يُقال - لا يوجد شيء اسمه أشخاص يعيشون ويتمتعون هنا، ويكونون جزءا من الدولة في الحقوق، لكنهم لا يكونون جزءا من الواجبات. ما هي الطريقة بالضبط؟ هل ستكون تدريجية أم ستكون مفاجئة؟ لا أعرف، لكن خداعهم بأنه لا توجد عواقب لم ينجح في السبعين عاما الماضية ولن ينجح في المستقبل أيضا".

وأضاف: "لقد حان الوقت للربط المباشر بين تحقيق الواجبات والتمتع بالحقوق. لا أستطيع إجباره على الهجوم، لكنه لا يستطيع إجباري على دعم نمط الحياة هذا الذي هو في النهاية يعارض علانية المساهمة في الدولة".

ومع ذلك، تابع بن حمو: "بالنسبة لجنود الاحتياط، هذه المسألة (تجنيد الحريديم) مزعجة للغاية، لكن المسألة والحديث الأساسي هما الرغبة في الانتصار، والرغبة في جولة أخيرة، والرغبة في إنهاء المهمة والقضاء على حماس..".

ووجه رسالة إلى صناع القرار قائلا: "إذا كنتم، كحكومة وجيش، تعتقدون أنكم تستطيعون الانتصار - فخذونا واذهبوا معنا حتى النهاية، نحن نعود مرارا وتكرارا للخدمة الاحتياطية. أما إذا كنتم لا تعرفون كيف تنتصرون؟ إذن اذهبوا إلى بيوتكم".

جدير بالذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية كانت قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لحشد 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.

في حين رجحت تقديرات رسمية للجيش الإسرائيلي أن عملية احتلال مدينة غزة قد تستغرق نحو عام كامل، وتؤدي إلى مقتل ما يقارب 100 جندي، حسبما نقلت القناة 13 العبرية.