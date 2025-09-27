مطالبات حزبية جزائرية للمجتمع الدولي بحماية أسطول "الصمود" لدعم غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يأتي ذلك في ظل الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأسطول من قبل "الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما نقلته صحيفة الشروق.

ومن بين الموقعين على البيان: حركة مجتمع السلم، تجمع أمل الجزائر، حركة النهضة، حركة البناء الوطني، حزب العمال، حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، حزب الكرامة، حزب الفجر الجديد، حزب الحرية والعدالة، جبهة الحكم الراشد، وجبهة الجزائر الجديدة.

وجاء في البيان أن هذه الدعوة تأتي "ردا على التحرشات العدوانية المتواصلة ضد الأسطول، كان آخرها الاعتداءات الصارخة التي استهدفت بعض سفنه في المياه الدولية بواسطة مسيرات".

كما دعا الموقعون "جميع الدول التي ينتمي إليها نشطاء الأسطول، والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، إلى التحرك الفوري لضمان سلامة الأسطول وحمايته".

وأشاد البيان في ختامه "بمواقف الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار ودحر الاحتلال، مؤكدا أن الجزائر في طليعتها".