"أسطول الصمود": رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أفاد أسطول الصمود العالمي بأنه رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب، مشيرا إلى أن أكثر من 15 طائرة مسيرة حلقت فوق قارب "ألما" خلال 24 ساعة.

وأكد الأسطول أن أجساما مجهولة أسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

ولفتت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إلى تعرض سفينتي "يولارا" و"أوهوايلا" لإطلاق مقذوفات قابلة للاشتعال، فيما سمع دوي انفجار قوي يرجح أن يكون قنبلة صوتية بالقرب من سفينة "دير ياسين".

وشدد أسطول الصمود العالمي على أن إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل، معتبرا أن أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي.

وكانت إسرائيل قد هددت في وقت سابق بمنع "أسطول الصمود العالمي" من الوصول إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن تل أبيب "لن تسمح للأسطول المتجه إلى غزة بخرق الحصار البحري أو دخول منطقة قتالية نشطة"، معتبرة أن تنظيم الرحلة يخدم أغراض حركة حماس، وأن السماح للسفن بالدخول يشكل خرقا للقانون وشروط الأمن.

ويسعى الأسطول إلى فتح ممر إنساني إلى غزة، وقد أكد منظمو الأسطول، الاثنين، حقهم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المتطوعين، وفق مبادئ القانون الدولي ومبادئ السلام.

ومنعت إسرائيل محاولتين سابقتين لنشطاء للوصول إلى غزة بحرا في يونيو ويوليو الماضيين.