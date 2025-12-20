تقرير مصور/ العتبة العلوية تحتفي بالكوادر الهندسية والعاملين الذين أنجزوا صحن السيدة فاطمة (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ احتفت العتبة العلوية المقدسة بالكوادر الهندسية والعاملين وذويهم في شركة الكوثر لإعمار العتبات المقدسة الذين أسهموا في إنجاز مشروع صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وذلك ضمن فعاليات أسبوع العفاف وبحضور الأمين العام للعتبة المقدسة الخادم السيد عيسى الخرسان وعدد من الشخصيات الدينية والحوزوية والدبلوماسية ومسؤولي قسم الشؤون الهندسية والفنية ومركز نظم للتخطيط والتطوير في العتبة المقدسة.