دعوة الباحثين للمشاركة في مؤتمر (معالم الحياة الطيبة) الدولي الثاني

18 سبتمبر 2025 - 12:05
دعوة الباحثين للمشاركة في مؤتمر (معالم الحياة الطيبة) الدولي الثاني

تدعو العتبة العباسية المقدسة الباحثين والمهتمين للمشاركة في فعاليات مؤتمر (معالم الحياة الطيبة عند أهل البيت "عليهم السلام") الدولي الثاني.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يقيم المؤتمر المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، بالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية، تحت شعار: (فلنحيينه حياة طيبة)، وذلك للمدة من (27 – 28 آذار 2026م) الموافق (7 – 8 شوال 1447هـ).

ودعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادة الباحثين والمهتمين إلى المشاركة في فعالياته، مؤكّدةً أنّ آخر موعد لاستلام ملخصات البحوث سيكون خلال المدة (15 – 20 تشرين الثاني 2025م)، فيما سيكون آخر موعد لاستلام البحوث كاملة خلال المدة (15 – 20 كانون الثاني 2026م).

وللاستفسار والمزيد من المعلومات التواصل مع اللجنة التحضيرية عَبرَ تطبيق التليجرام أو الاتصال على الرقم: 009647602323337.
