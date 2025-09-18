إطلاق دورة تخصصيّة في التبليغ المهدوي لطلبة الحوزة العلميّة في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزويّة الإلكترونية التابع للعتبة العبّاسية المقدّسة، وبالتعاون مع مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي (عجّل الله فَرَجَه)، دورةً علميّةً بعنوان (المبلّغ المهدوي).

وتهدف الدورةُ إلى إكساب طلبة الحوزة العلميّة في النجف الأشرف مسارًا علميًّا ومنهجيًّا، يمكّنهم من الإجابة عن عموم الأسئلة المطروحة حول القضيّة المهدوية، إذ تمتدّ لستّة أشهر، ويُخصَّص في كلّ شهر منها كتاب أو كرّاس محدّد للقراءة، مع إجراء امتحانين (تحريري وشفهي)، ويُشترط للانتقال إلى المرحلة اللاحقة الحصول على درجة (70) فأكثر.

ويُختَتم البرنامج بترشيح الناجحين للمشاركة في التبليغ المهدوي خلال زيارة النصف من شعبان في كربلاء المقدّسة، كما تُمنَح هدية مجزية شهريًّا لمن يتجاوز الامتحانات، إضافةً إلى هدية عند المباشرة في التبليغ، من مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

