تنظيم دورة مختصة بتحقيق المخطوطات لطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّم قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، دورة مختصة بتحقيق المخطوطات لطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، بالتعاون مع المدرسة الشُبرية.

وقال مسؤول شعبة الرعاية المعرفية التابعة للقسم الشيخ محمد الظالمي، إنّ "الشعبة نظّمت دورة متقدمة في تحقيق المخطوطات في مدينة النجف الأشرف بمشاركة أكثر من 35 طالبًا من طلبة البحث الخارج في الحوزة العلمية"

وأوضح أنّ "الدورة تُعد من أبرز المحطات التدريبية التي أُقيمت حتى الآن، إذ خُصصت للعاملين فعليًّا في مجال التحقيق، لتكون بمثابة مرحلة تطبيقية تُسهم في تعزيز مهاراتهم وتطوير خبراتهم".

وأضاف أنّ "اختيار مدينة النجف الأشرف لإقامة هذه الدورة جاء لما تتميز به المدينة من مكانة علمية وحضور حوزوي نشط، ما يوفّر فرصة مهمة للتواصل مع نخبة من المتخصصين والمهتمين بهذا المجال".

وبيّن الظالمي أنّ "الدورة اشتملت على محاضرات نظرية مكثفة استمرت لمدة أسبوع، أعقبتها تدريبات عملية وُزعت فيها نصوص مخطوطة على المشاركين للتعامل معها تحقيقًا وتحريرًا، ثم نُوقشت النتائج تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين، واختُتمت بإجراء اختبار نهائي يهدف إلى إبراز الأسماء المتميزة وتقييم مستوى التقدم الذي أحرزه المشاركون".

