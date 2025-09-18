مقتل 4 وإصابة 8 جنود للكيان الصهيوني جنوبي قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حادثا صعبا جدا وقع في قطاع غزة، وأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في كمين جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر العبرية أن بعض الجرحى "في حالة خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة في جيب همر بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة."

وأفادت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا للكيان الصهيوني استهدف شرق مدينة رفح تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض بعد عملية للمقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال في المكان.

............

انتهى/ 278