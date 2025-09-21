إصابة 10 جنود للكيان الصهيوني على مشارف مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصيب 10 جنود للكيان الصهيوني الأحد، جراء انقلاب سيارة جيب عسكرية كانت تقلهم على مشارف مدينة غزة، التي تتعرض لعملية إبادة الكيان الصهيوني.

وقال موقع ‘والا’ العبري إن جيبا عسكريا من نوع هامر انقلب حوالي الساعة 5:15 فجرا (ت.غ+3) شمالي قطاع غزة، دون تفاصيل عن سبب انقلابه.

وأضاف أن ‘الحادث أسفر عن إصابة 10 جنود، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى هداسا عين كارم (بالقدس) بواسطة مروحية، وثمانية بواسطة سيارة إسعاف، وأنه سيحقق بالملابسات.

وخلال الأيام الأخيرة، نقل جيش الاحتلال الآلاف من جنود المشاة والمدرعات والهندسة إلى مدينة غزة، بهدف تسريع وتيرة اجتياحها ضمن خطة لإعادة احتلال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر عسكرية للكيان الصهيوني يوجد في مدينة غزة حوالي 70 ألف جندي، بحسب الموقع.

بدورها، قالت القناة السابعة للكيان الصهيوني إن الجنود المصابين من لواء ‘كفير’، وأصيبوا على مشارف مدينة غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

