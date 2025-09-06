طهران تستضيف مؤتمر الوحدة الإسلامية يشارك فيه علماء ومفكرون من دول اسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تنطلق أعمال المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية تحت شعار "نبيّ الرحمة والأمّة الإسلامية" خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر في قاعة مؤتمرات قادة الدول الإسلامية بطهران.

وعُقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر بحضور الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، حجة الإسلام والمسلمين حميد شهرياري، في جامعة المذاهب الإسلامية.

وأوضح شهرياري أنّ الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر تأتي تزامناً مع الذكرى الـ1500 لميلاد النبي الأعظم (ص)، مؤكداً أنّ هذا الحدث الكبير، الذي يُعَدّ من إرث الإمام الخميني (رض) "أسوة الرحمة"، يشكل فرصة فريدة لتسليط الضوء على دور الإعلام في العالم الإسلامي في تعزيز خطاب التقارب وترسيخ وحدة الأمة في مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف أنّ الجلسة الافتتاحية ستُعقد بحضور حشد واسع من العلماء والمفكرين البارزين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي في قاعة المؤتمرات الدولية بطهران.

