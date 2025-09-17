الاحتلال يمنع إدخال الوقود لمستشفيات غزة وسط كارثة إنسانية خطيرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال تمنع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

وأشارت إلى أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.

وأكدت أن توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة، مناشدة كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.

وأضافت أن الاحتلال يصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.

ومنذ بدء حرب الإبادة الصهيونية على غزة، يواصل الاحتلال سياسته الممنهجة لضرب المنظومة الصحية وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل، من خلال استهداف المستشفيات والمرافق الصحية، كان آخرها مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إذ شن طيران الاحتلال غارات على الطوابق العلوية للمستشفى على 3 مرات متابعة يفصل بينها بضع دقائق.

ودانت وزارة الصحة هذه الجريمة، مشيرة إلى أن 40 حالة غادرت المستشفى بحثا عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم نتيجة القصف، فيما تبقى 40 مريضا مع مرافقيهم، و12 حالة عناية مركزة، و30 من طاقم المستشفى.

