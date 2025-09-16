"حماس": التصعيد في غزة جريمة إبادة جماعية بدعم أمريكي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت الحركة في بيان إن "هذه الجرائم التي تخالف كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، تجري تحت غطاء سياسي وعسكري واضح من الإدارة الأمريكية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان"، معتبرة أنها "شريك أساسي في ما وصفته بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجاري في غزة".

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى "اتخاذ قرارات ومواقف مسؤولة وحاسمة، تتناسب مع حجم ما وصفته بالمجازر، وإلى الضغط على الاحتلال لإنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على القطاع".

كما ناشدت الحركة الدول العربية والإسلامية، ومعها شعوب العالم كافة، لـ"تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة وأهلها الذين يتعرضون للإبادة"، وطالبت بالتحرك العاجل "لوقف ما وصفته بسلوك نتنياهو وحكومته، والتصدي لمخططاتهم التوسعية المعلنة، التي ترى أنها تستهدف فلسطين والمنطقة بأسرها".