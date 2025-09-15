آية اللّٰه المدرسي يدعو الشباب إلى تلقي المعارف وفق منهج أهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد المرجع الديني آية اللّٰه العظمى السيد محمد تقي المدرسي اليوم الاثنين، على أن من أراد منبع الوعي والعلم والمعارف الإلهية فعليه بتلقي العلم بحسب منهج أهل البيت عليهم السلام، مبيناً أهمية ربط الدروس الدينية والعلمية بالواقع وتوضيح الدروس ليتسنى للطلبة فهمها ووعي مصاديقها.

وبحسب بيان لمكتب سماحته، فإن “المرجع المدرسي أشار خلال استقباله وفداً حوزوياً من أساتذة وطلبة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام في محافظة البصرة ؛ إلى ضرورة تشجيع المجتمع على طلب العلم والإجتهاد فيه، مؤكداً أن العلم يعطي صاحبه سعادة الدنيا والآخرة ، مشيراً إلى أن العلم يمنح صاحبه حياة الطمأنينة والراحة بالتوكل على اللّٰه”.

وبيّن، أن “البصرة هي كنانة الولاء، ولابد لها أن تحمل مشعل العلم والثقافة الإسلامية الموالية لأهل البيت عليهم السلام، مما يقتضي له تكثير الحوزات الدينية الحضورية والإلكترونية و الحوزات المسائية و الإسبوعية ليتسنى لاكبر قدر من الشباب المؤمن التفقه في دينه وتلقي معارف اهل البيت عليهم السلام”.

