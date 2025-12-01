آية الله المدرسي يدعو إلى استثمار زيارة الإمام الحسين (ع) لتغيير الذات نحو الأفضل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبل المرجع الديني آية اللّٰه السيد محمد تقي المدرسي في مكتبه بكربلاء المقدسة وفداً من المستبصرين القادمين لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، لأول مرة بعد هدايتهم، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سماحة آية الله المدرسي، للوفد الزائر أن كربلاء المقدسة تعد من أقدس بقاع الأرض بحسب النصوص الشريفة، التي ورد فيها الحثّ الكبير لزيارتها والإكثار من المجيء إليها، وقد بيّنت النصوص أن زائر سيد الشهداء (عليه السلام)، لا يعود من زيارته إلّا بذنوب مغفورة وحوائج مقضية وأدعية مستجابة - إن شاء الله تعالى - ومؤكداً على استثمار فرصة الزيارة في طلب الحوائج وتغيير الذات للأفضل.

وفي سياق حديثه بيّن سماحة آية الله المدرسي، ضرورة إعادة المجتمع إلى الروح الدينية والإلتزام الأخلاقي وإثارة حوافز الخير الكامنة في أعماق كل انسان والمتوافقة مع فطرته.

