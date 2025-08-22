آية الله المدرسي يدعو إلى المواجهة الفكرية والثقافية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، أن الصراع الأساسي مع أعداء الإسلام، هو صراع فكري ثقافي أولاً، ويأتي الصراع العسكري أو السياسي في المراتب الثانوية، مبيّناً أن أئمتنا الأطهار كانوا دوماً ما يواجهون الطغاة فكرياً وثقافياً، وينشرون علوم القرآن والعترة رغم التضييق عليهم وحجز المجتمع عنهم.

وخلال استقباله وفداً من زوار الإمام الحسين (ع) القادمين من مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، بيّن المرجع المدرسي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، أن “أهل بيت النبوة، يمثلون مدرسة القيم والفكر الإسلامي الرصين، كما يمثلون مدرسة في الصبر والثبات ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية، وعلينا أن نستلهم من مدرستهم ونسير على دربهم”، مشيراً إلى “أننا اليوم أحوج ما نكون إلى مواجهة التحديات الفكرية والنفسية، التي يحاول الأعداء التسلل بها إلى مجتمعاتنا، وتمزيقها وإضعافها من الداخل”.

وعلى الصعيد العملي، شدّد آية الله المدرسي، على عدة نقاط تحتاجها الأمة الإسلامية اليوم، وهي:

• أولاً: الوحدة بين المؤمنين، والتعاون على البر والتقوى.

• ثانياً: نشر الوعي والمعرفة بلغات متعددة، حتى تصل رسالة الحسين إلى كل إنسان.

• ثالثاً: الدعاء برفع البلاء عن الأمة الإسلامية، ولا سيما المجتمعات الإسلامية التي تعاني ويلات الحروب ومخاطرها”.

وفي ختام لقاءه، رفع المرجع المدرسي، يداه ببعض النصوص من الأدعية المأثورة “اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين (ع)، وفي الآخرة شفاعته، واحشرنا مع محمد وآله الطاهرين”.

