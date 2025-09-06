مستشفى السيدة خديجة الكبرى (ع) التابع للعتبة الحسينية يقدم مبادرات صحية مجانية بمناسبة المولد النبوي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يعلن مستشفى السيدة خديجة الكبرى (عليها السلام) التخصصي للمرأة، التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم محمد (ص) عن تقديم مبادرات صحية مجانية تستهدف المرأة والأطفال، وذلك يوم الخميس الموافق 4 أيلول/ سبتمبر 2025.

وقالت مديرة المستشفى الدكتورة بيداء إبراهيم، إن "مستشفى السيدة خديجة الكبرى (عليها السلام) التخصصي للمرأة، التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، يعلن عن تقديم مبادرتين صحيتين مجانيتين، وذلك يوم الخميس الموافق 4 أيلول/ سبتمبر 2025، بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)".

وأوضحت أن "المبادرة الاولى تشمل استشارة مجانية لكل طفل يحمل اسم (محمد) في عيادة الأطفال، وذلك ضمن حرص المستشفى على مشاركة الفرحة بالمولد النبوي ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال".

وبينت أن "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز صحة الأطفال والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لهم"، لافته إلى أن "الفحص المجاني لا يشمل الإجراءات المخبرية أو الأشعة، ويقتصر على الفحص والاستشارة الطبية المباشرة".

وتابعت أن "المستشفى يقدم مبادرة ثانية وتتضمن فحصا مجانيا للعيون لجميع الراغبين، كجزء من أنشطة الاحتفال وتعزيز الصحة المجتمعية".

ويعد مستشفى السيدة خديجة الكبرى (عليه السلام) التخصصي للمرأة التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، من أبرز المؤسسات الصحية المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الطبية للنساء والأطفال في العراق.

ويولي المستشفى اهتماما بالمبادرات التي تجمع بين الرعاية الطبية والبعد الإنساني وخاصة خلال المناسبات الدينية، بما يضمن صحة المرأة والطفل ويعزز ثقة المجتمع بالخدمات المقدمة.

