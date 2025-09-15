  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. فیدیو

فيديو | عقوبة التصوير في الكيان المؤقت

15 سبتمبر 2025 - 12:52
رمز الخبر: 1727149
فيديو | عقوبة التصوير في الكيان المؤقت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقوبة التصوير في الكيان المؤقت.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha