بيانات إسرائيلية في خلفية فيديو للجيش المصري تثير تفاعلا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نشر المتحدث العسكري المصري فيديو لزيارة رئيس الأركان المعاهد العسكرية التخصصية لضباط القوات المسلحة بالكيان العسكري، وفي إحدى الغرف التدريبية ظهر على الشاشة في الخلفية عنوان عريض "المبادئ العامة للعمليات الهجومية الإسرائيلية".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها ضباط الجيش وطلبة الكلية الحربية يدرسون معدات وعمليات الجيش الإسرائيلي، ففي وقت سابق ظهر الضباط يتدربون على استهداف الدبابة الإسرائيلية "ميركافا" والطائرة إف 35 الإسرائيلية، في أثناء زيارة تفقديه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي الفيديو الجديد الذي بثه المتحدث العسكري أول أمس، انتبه مدونون للحظات التي ظهر فيها اسم إسرائيل على الشاشة خلف رئيس الأركان، ومن أمام طلاب مصريين وأجانب.

اللقطة لشاشة العرض اثناء تفقد الفريق احمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الضباط، مكتوب عليها "المبادئ العامة للعمليات الهجومية الإسرائيلية"

وقال المتحدث العسكري، إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية لضباط القوات المسلحة بالكيان العسكري بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة نظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري للضباط بالمنشآت التعليمية العسكرية.

وأشار إلى استماع رئيس الأركان إلى شرح تفصيلي لمنظومة العمل بالمعاهد التخصصية ومتابعة سير العملية التعليمية لعدد من الفرق والدورات للضباط بمختلف أسلحتهم التخصصية وأوجه التطوير والتحديث التي تمت بالمنظومة التعليمية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية في مختلف مجالات العلوم العسكرية.

وأضاف أن الفريق خليفة ناقش مع عدد من الدارسين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس أساليب تنفيذ البرامج التدريبية والدراسات العلمية الحديثة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير قدرات مقاتلي القوات المسلحة في مختلف التخصصات، وذلك في إطار إعداد قادة قادرين على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار طبقا للنظم التكنولوجية الحديثة بكل المجالات العسكرية، بما يحقق التطوير المستمر في أداء القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية لحماية الأمن القومى المصري.