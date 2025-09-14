لابيد: التقارير حول مقترح مصر إنشاء قوة عربية يُمثل ضربة موجعة بعد ضربات أخرى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ كتب لابيد على منصة "إكس": "التقرير المتعلق بمقترح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربةً موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرةً بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "لقد زعزعت هذه الحكومة مكانتنا الدولية. مزيجٌ قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة يُمزقنا في العالم. يجب استبدالهم قبل فوات الأوان".

وشهدت مواقع التواصل في مصر انتشار فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث فيه قبل 10 سنوات عن ضرورة تشكيل قوة عربية موحدة للدفاع.

وفي 29 مارس 2015 وافق مجلس جامعة الدول العربية على مقترح تقدم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة بهدف حفظ وصيانة الأمن القومي العربي.

رغم أن المبادرة المصرية جاءت في سياق تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة — لا سيما مع تنامي نفوذ تنظيمات مثل "داعش" وانهيار دول عربية — فإن القوة العربية المشتركة لم ترَ النور عمليًا، بسبب غياب توافق استراتيجي بين الدول العربية المحورية، وضعف آليات التنفيذ والتمويل، وحساسيات سياسية وأمنية بين الأطراف.

وكانت قد شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة اجتماعا للوفد التفاوضي لحركة حماس، لكن عملية الاغتيال فشلت، وقوبل الهجوم بموجة تنديد دولي وعربي واسعة.