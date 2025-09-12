  1. الرئيسية
بعد زعم حكومة الجولاني..حزب الله: ليس لدينا أي وجود في الأراضي السورية

12 سبتمبر 2025 - 10:47
رمز الخبر: 1726127
مصدر: العهد
أكدت ‌بيان المقاومة الاسلامية اللبنانية ‏مجددًا على "ما أعلنته سابقًا بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سورية وأمن شعبها".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله جملة وتفصيلًا ما أوردته وزارة الداخلية السورية لحكومة الجولاني من ‌‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله. 

وأكدت ‌‏مجددًا على "ما أعلنته سابقًا بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سورية وأمن شعبها".

وكانت سلطات أمنية تابعة لحكومة الجولاني في دمشق زعمت انها ضبطت خلية بمعية أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني .

