الجولاني: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع "الكيان الصهيوني"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الرئيس السوري المؤقت أبو محمد الجولاني في تصريحات نقلتها صحيفة "ملييت" التركية، أن دمشق قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع كيان الإحتلال بوساطة أمريكية.

وصرح الجولاني (أحمد الشرع) بأنه من الممكن توقيع الاتفاق في الأيام القادمة.

وزعم أن الاتفاق سيكون مشابها لاتفاق 1974 ولا يعني بأي شكل من الأشكال تطبيع العلاقات أو انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام.

وأشار الرئيس السوري المؤقت إلى أنه "لا يثق بإسرائيل" حسب تعبيره.

وأفاد الجولاني بأن فشل دمج "قسد" قبل نهاية العام ستكون عواقبه وخيمة.

والتقى الرئيس السوري المؤقت بخبراء دوليين من بينهم مدير الأبحاث في مؤسسة عمران عمر أوزكيزيلجيك، في اجتماع بدمشق.

وتناول الجولاني مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية، والعلاقات مع إسرائيل، وعودة اللاجئين.

وفي حديثه عن الاجتماع، صرح عمر أوزكيزيلجيك بأن الجولاني سلط الضوء على عملية الاندماج الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح الرئيس السوري المؤقت أن اتفاق 10 مارس أرسى أسس حل يحظى بدعم دولي إلا أن بعض العناصر داخل قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني تخرّب هذه العملية.

وألمح الجولاني إلى أن تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري إذا لم يتم دمج قوات سوريا الديمقراطية بحلول ديسمبر المقبل.

وأشار الجولاني الذي قال إنهم أقنعوا تركيا بعدم شن عملية ضد قوات سوريا الديمقراطية وإعطاء المفاوضات فرصة عندما تمت الإطاحة بالأسد، إلى أنه إذا لم تتم عملية التكامل بحلول ديسمبر، فإن تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري.

