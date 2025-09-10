دولة الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا على صنعاء واليمن يتصدى للجهوم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شنت طائرات حربية صهيونية الآن عدوانا عسكريا من خلال غارات جوية استهدفت مواقع في اليمن مساء اليوم الأربعاء .

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات العدو الإسرائيلي التي تشن عدوانا على اليمن.

وفي هذا الأثناء ذكرت مصادر مطلعة ان العدوان الإسرائيلي اليوم كان على محافظة الجوف.

وأوضحت المصادر المحلية أن العدو الإسرائيلي استهدف المجمع الحكومي في مديرية الحزم.

