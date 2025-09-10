الإعلان عن تأسيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي من بيروت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انعقد الاجتماع العام الأول للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، في القاعة العامة لمجلس النواب، وبرئاسة رئيس المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي، محسن المندلاوي، ومشاركة عدد من البرلمانيين الآسيويين والأفريقيين.

وألقى نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، كلمة الرئيس نبيه بري، مؤكداً أنّ سيادة لبنان «ثروة جوهرية لا يمكن التفريط بها».

وقال: «إنّنا نرى أرضنا وسيادتنا عليها ثروة جوهرية لا يمكن التفريط بها، ولن نقبل المساس بها أو التنازل عنها، ومهما حاول شذاذ الآفاق حياكة المؤامرات، فإنّ غزلهم منقوض أنكاثاً».

وأضاف بوصعب أنّ «لبنان اليوم متكاتف، صلب، يقف خلف سلطاته الرسمية، وجميع اللبنانيين موحَّدون لأجله، متمسكون براية دولتهم، مؤمنون بسيادته ووحدته».

وأكد أنّ «الشعب اللبناني لا يختلف على الهدف السامي، ويعانق السماء كرامةً وكبرياءً، لأنّنا ندرك تماماً سقف الاختلاف ونفهم حدوده المقبولة».