حزب الله: عملية راموت البطولية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بارك مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله العملية البطولية الفدائية التي نُفّذت في القدس المحتلة عند مفترق مستوطنة راموت، والتي أوقعت 6 قتلى إسرائيليين وعدد من الجرحى.

واعتبر، في بيان، أن «هذه العملية البطولية المظفّرة هي ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية في غزة والضفة والقدس، ‏وتعبير راسخ عن إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية وحرب التهجير والتجويع»، موضحاً أن «هذه ‏العملية، وغيرها من العمليات البطولية اليومية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هي تأكيد ‏على أن بندقية المقاومة ستبقى الخيار الوحيد لمواجهة العدوان الهمجي، وأن روح المقاومة المتجذرة في ‏قلب الشعب الفلسطيني لا يمكن نزعها أو إخمادها»‎. ‎

وأكد حب الله أن «كل جرائم الاحتلال لن تُضعف عزيمة هذا ‏الشعب الأبي، ولن تثنيه عن مواصلة درب الكفاح والجهاد لتحرير أرضه، بل ستقوده إلى مزيد من ‏العمليات التي ستزلزل أمن كيانه الهش، ولن تنفعه كل إجراءاته في وقف إرادة المواجهة والتصدي».‏

وصباحاً، نفذ مقاومان فلسطينيان عملية إطلاق النار في حي راموت في القدس، قبل أن يتم «تحييدهما»، بحسب الشرطة الإسرائيلية.