الشيخ الخطيب: العدو الصهيوني يسعى لابعاد الأمة الإسلامية عن أهدافها الالهية وتجريدها عن مبادئها السامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيعي في لبنان، الشيخ علي الخطيب، أن انتصارات المقاومة في لبنان وفلسطين أدت إلى اعتراف العدو الصهيوني بعجزه داخل الأراضي المحتلة؛ منوها بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة ووحدة الأمة.

واضاف الشيخ الخطيب في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي الـ 39 للوحدة الاسلامية أمس الاثنين بطهران، أن العدو الصهيوني يسعى لابعاد الأمة الإسلامية عن أهدافها الالهية وتجريدها عن مبادئها السامية، إلا أن المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة استطاعت من تحقيق انتصارات على المستوى العالمي، مما اجبر العدو على الاعتراف بعجزه.

وأشار الى العدوان الصهيوني الغاشم على مدى 12 يوما ضد ايران، وقال : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة شجاعة، دعمت المقاومة؛ واصفا التهديدات الأمريكية ضد إيران بانها تعكس فشل محاولات العدو في المساس بوحدة المسلمين.

واضاف : ان العدو الصهيوني فشل ايضا في مواجهة وحدة الشعب اللبناني وسلاح المقاومة؛ معتبراً الوحدة أقوى من مؤامرات الأعداء، كما أشاد بتضحيات الشهداء، خاصة الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله (رض). كما نوّه بالدعم المالي والطبي الذي قدمته إيران للمقاومة وللشعب اللبنانيين.

وفي الختام، تطلع رجل الدين اللبناني البارز، الى مزيد من التنسيق والانسجام بين الدول الإسلامية في المنطقة مثل إيران والسعودية ومصر والعراق؛ كما تمنى عى مؤتمر الوحدة الاسلامية في هذا العام ان يحقق أهدافه لخدمة مصالح الأمة الإسلامية وتعزيز وحدتها. يذكر، أن المؤتمر التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية انطلق صباح اليوم (الاثنين) في قاعة المؤتمرات الدولية بطهران تحت عنوان : "نبي الرحمة وحدة الأمة"، بمشاركة المئات من الشخصيات الاسلامية والسياسية والثقافية من ايران وخارجها.

..................

انتهى / 232