الصفدي أمام نظرائه العرب: العدوانية الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة والعمل العربي المشترك ضرورة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن العالم يواجه نظاما إسرائيليا لا حدود لوحشية حروبه التدميرية على غزة والضفة الغربية المحتلة، وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبلهما.

وأشار الصفدي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعلن بشكل واضح نيتها تغيير خريطة المنطقة، غير آبهة بالقانون الدولي ولا بأي قيمة إنسانية. وقال: "لقد دمرت غزة، وتسرق الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتعلن أنها تريد فرض سيادتها عليها".

وبين أن إسرائيل تسعى إلى فرض هيمنتها على العالم العربي من خلال مشروعها لتغيير خرائط المنطقة، مؤكدا أن هذا الواقع يفرض على الدول العربية إعادة تقييم أدوات عملها المشترك.

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى جعل غزة أرضا غير قابلة للحياة عبر تنفيذ مخطط استعماري تهجيري، كما تحاصر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقيادته سياسيا واقتصاديا، لتدمير التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني، تمهيدا لمخططات تهجيرية أوسع.

وأكد الصفدي أن "التحدي غير مسبوق، والتهديد يمس أمننا المشترك واستقرار منطقتنا ومستقبلنا ومصالحنا".

وقال إن الدول العربية تعمل من أجل السلام العادل الذي يحقق الأمن الشامل والاستقرار الدائم، لبناء مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون وكل شعوب المنطقة بأمان وتعاون وأمل، لكن إسرائيل تمعن في سياساتها التوسعية وإجراءاتها غير الشرعية وحروبها الوحشية بهدف الهيمنة.

وشدد على أن مواجهة هذا الخطر تتطلب عملا عربيا جماعيا قائلا: "علينا أن نعمل معا وفق استراتيجية شاملة، سياسية واقتصادية وقانونية ودفاعية، توظف كل الأدوات المتاحة لحماية مستقبلنا ومصالحنا، ولحماية حق المنطقة في العيش بسلام عادل ودائم".

وأضاف أن الطريق الوحيد لذلك هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار الصفدي إلى أن وقف العدوان على غزة وإنهاء المجاعة التي تسببت بها إسرائيل في القطاع تحت أنظار العالم يبقى أولوية، مؤكدا دعم الأردن للجهود المصرية والقطرية والأمريكية الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرا من أن ذلك جريمة سيجري التصدي لها بكل الإمكانات المتاحة.

وشدد على أن الأردن يكرس كل إمكاناته لحماية الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يحمل أمانة الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

وأكد إدانة الأردن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تستهدف منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

كما دان الصفدي تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يلوحون بفرض السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، واصفا هذه التصريحات بأنها خطاب كراهية عبثي يجب أن يرفضه كل من يؤمن بالسلام في المجتمع الدولي.

وأكد دعم الأردن للسلطة الوطنية الفلسطينية والرؤية الإصلاحية التي أعلنها الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أهمية الالتزامات التي تضمنتها رسالتا الرئيس محمود عباس إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى دعم الأردن لجهود سوريا في إعادة البناء على أسس تحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وحقوق مواطنيها، مؤكدا أن استقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية.

وحذر من التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، مشددا على أن الأردن يقف إلى جانبها في مواجهة مخططات التقسيم وضمان حقوق جميع السوريين كمواطنين متساوين.

وقال إن حل الأزمة في الجنوب السوري يجب أن يقوم على أسس تحافظ على وحدة البلاد وسيادة القانون وأمن المواطنين، موضحا أن الأردن استضاف اجتماعات أردنية سورية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وحل الأزمة بما ينهي التدخلات الإسرائيلية ويحفظ أمن المحافظة وأهلها كجزء لا يتجزأ من سوريا ومستقبلها.

وأكد دعم الأردن لأمن لبنان وسيادته واستقراره وجهود الدولة اللبنانية في تفعيل مؤسساتها، كما شدد على موقف الأردن الثابت في دعم وحدة السودان أرضا وشعبا، ورفض أي محاولات تمس وحدته ومقدراته، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي ينهي العنف ويضمن للشعب السوداني مستقبلا آمنا مستقرا.