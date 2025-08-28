تقرير مصور/ أیة الله رمضاني يلقي كلمة بمناسبة شهادة الإمام الرضا (ع) في محافظة جيلان الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت مراسم عزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وذلك بجوار المرقد الطاهر للسيدة فاطمة الأخرى (سلام الله عليها) في محافظة جيلان، شقيقة الإمام الثامن، في مدينة رشت. وألقى فيها سماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام كلمة بهذه المناسبة، حيث أشار فيها إلى مكانة الإمام الرضا عليه السلام في الفكر الإسلامي، وأهمية إحياء هذه الذكرى في تعزيز الارتباط الروحي بأهل البيت عليهم السلام.