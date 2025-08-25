بيان الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) برحيل آية الله السيد "عباس الموسوي"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عزى آية الله الشيخ "رضا رمضاني" الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في بيان رحيل آية الله «السید عباس علی الموسوي» أحد أعضاء الجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع).

بسم الله الرحمن الرحیم

إذا ماتَ العالمُ ثلم في الإسلام ثُلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيامة

سماحة حجة الإسلام والمسلمین السید علي الموسوي زید عزه

بقلوب راضیة بقضاء الله وقدره وملیئة بالحزن والأسى، ننعى إلی صاحب العصر والزمان وإلیکم وللأمّة الإسلامية وقائدها المفدی وللعلماء الأعلام رحيل العالم الفاضل والمفسِّر والفقیه سماحة العلّامة آیة الله السيّد عَبّاس علي الموسوي طاب ثراه والذي قضی عمره الشریف في مجال العلوم الإسلامیة دراسة وتدریساً، و في تفسير القرآن الكريم وشرح نهج البلاغة، ونشر معارف الدين الحنیف، وکان مثالاً للعالم الواعي الرسالي الحاضر في جمیع الساحات کالتدریس والتبلیغ والتألیف وإقامة الجماعة وإدارة شؤون المساجد وخدمة الناس، کما کان له دوره المؤثر في متابعة شؤون المسلمین وأتباع مدرسة أهل البیت علیهم السلام مؤکداً دائما‍‌ً مفاهیم الصحوة والوحدة والدفاع عن المقاومة.

إن المجمع العالمي لأهل البیت علیهم السلام إذ ینعی فقد أحد أعضائه الکرام، ویعزیکم وکل ذویه وطلابه ومحبیه، یسأل الله تعالی له أن يتغمّده بواسع رحمته، ویمن علیه بالمغفرة والرضوان، ويسكنه فسيح جناته، ويرفع مقامه في علّيّين مع الرسول الأعظم صلی الله علیه وآله وسلم وأهل بیته الطاهرين سلام الله علیهم أجمعین، وأن يلهمکم وجمیع ذويه ومحبيه جزیل الأجر وجمیل الصبر والسلوان ودوام البقاء وحسن العاقبة. وإنا لله وإنا إلیه راجعون.

رضا رمضاني

الأمین العام للمجمع العالمي لأهل البیت ع

