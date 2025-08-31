رسالة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة للشباب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بعد الإنجاز الفخور الذي حققه منتخب شباب بلادنا للكرة الطائرة بفوزه ببطولة العالم، أعرب قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي في رسالة عن امتنانه لأبناء الشعب الإيراني.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

أبطال الكرة الطائرة الشباب الأعزاء

لقد أسعدتم قلوب الشعب الإيراني بأدائكم الرائع. شكرًا لكم جميعًا.

السيد علي خامنئي / ٢٩/٠٦/٢٠١٥

توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب في جمهورية إيران الإسلامية، الذي تأهل إلى نهائي هذه البطولة بعد تحقيق ثمانية انتصارات متتالية في مرحلتي الإعدادیة والتصفيات، بطلًا لبطولة العالم للكرة الطائرة تحت ٢١ عامًا للرجال للمرة الثالثة بفوزه على إيطاليا بنتيجة ٣-١.